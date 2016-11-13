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У Мар'їнці від обстрілу постраждали двоє людей

Неділя, 13 листопада 2016, 10:21

У Мар'їнці в результаті обстрілу поранено двох людей, які представилися волонтерами.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, обидва постраждалих, 32 і 23 років, госпіталізовані з осколковими пораненнями.

О 22.10 до чергової частини Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню м. Курахове доставлено двох чоловіків.

У одного, жителя Мар’їнського району, – мінно-вибухова травма, поранення голови. Другий, волинянин, поранений у стегно.

Чоловіки представилися волонтерами і пояснили, що отримали поранення, перебуваючи на позиціях ЗСУ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
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