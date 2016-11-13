"Ісламська держава" вчить бойовиків прикидатися біженцями - ЗМІ

Зазначається, що вишкіл ісламістів стосується зокрема поведінки під час допитів у поліції чи клопотання щодо притулку в якості "типового біженця".

Коментарі німецької розвідки з цього приводу не наводяться, оскільки їх не вдалося отримати. Видання зазначає, що 9 винуватців терактів у Парижі за рік до них прибули до ЄС як біженці.