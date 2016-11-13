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"Ісламська держава" вчить бойовиків прикидатися біженцями - ЗМІ

Неділя, 13 листопада 2016, 11:24

Угруповання "Ісламська держава" готує бійців, які мають під виглядом біженців проникнути в Європу, не впадаючи в очі правоохоронців.

Про це пише "Німецька хвиля" з посиланням на "Welt am Sonntag" та звіти Федеральної розвідувальної служби Німеччини від кінця жовтня.

Зазначається, що вишкіл ісламістів стосується зокрема поведінки під час допитів у поліції чи клопотання щодо притулку в якості "типового біженця".

Коментарі німецької розвідки з цього приводу не наводяться, оскільки їх не вдалося отримати. Видання зазначає, що 9 винуватців терактів у Парижі за рік до них прибули до ЄС як біженці.

Теми: тероризмбіженці
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