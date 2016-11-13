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У неділю бойовики стріляли 27 разів, вели вогонь з танка

Неділя, 13 листопада 2016, 17:34

У неділю у зоні проведення АТО бойовики здійснили 27 обстрілів, вогонь вівся з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і танка.

Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на 18:00 13 листопада. 

На Луганському напрямку бойовики з використанням мінометів обстріляли урочище Костомарове, Кримське, з гранатометів та стрілецької зброї -- Новоолександрівку і Сокільники, по Кримському вів вогонь танк.

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляні позиції поблизу н.п. Широкине, Водяне, Новотроїцьке, Талаківку та Павлопіль. Поблизу останнього працював ворожий снайпер. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки противник застосував міномет.

Українська правда 

Теми: ДонбасАТОзброя
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