Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ пояснили, що "забанили" Макфола за "цілеспрямовану шкоду"

Неділя, 13 листопада 2016, 18:14

Екс-посол США Майкл Макфол внесений до списку нев'їзних до Росії за "цілеспрямовану шкоду" стосункам Москви і Вашингтона.

Про це 13 листопада заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова  в ефірі телеканала "Россия 1", повідомляє РІА "Новости". 

"Те, що він почав писати, що його внесли (до списку) за близькість до (президента США) Барака Обами ... Ми просто не знали про близькість, а взагалі це (до внесення) не має жодного стосунку", - заявила Захарова. 

За її словами, Макфол - людина, "яка цілеспрямовано псувала двосторонні відносини".

Представник МЗС РФ наголосила, що включення екс-посла США до списку санкцій - "відповідна міра, дзеркальна".

Як відомо, Росія заборонила Макфолу в'їзд до РФ. Екс-посол не виключив, що йому заборонили в'їзд до РФ ще у 2014 році, проте дізнався він про це лише коли запросив візу в Росію.

Теми: СШАРосіяМЗСсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
США
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: