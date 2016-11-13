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Саакашвілі назвав "головного корупціонера Одеси" і сказав, кого хоче посадити

Неділя, 13 листопада 2016, 20:22

Екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявив, що готовий "посадити усіх топ-менеджерів, у т.ч. Коломойського" і назвав чинного мера Одеси Геннадія Труханова "головним корупціонером Одеси". 

Про це Саакашвілі заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" ввечері 13 листопада. 

"...(Головний корупціонер Одеси) Труханов і його банда - Олександр Ангерт та Олександр Жуков, однозначно, це банда ще з 90-х років, вбивці і насильники, які були засуджені за свої злочини. Зараз вони контролюють усі потоки у Одесі, у т.ч. "Євротермінал". Вони пов'язані з Третьяковим  - російським олігархом, вони фінансують "ДНР/ЛНР" через "Євротермінал", і це не мої слова - це лист СБУ, який я, як губернатор, отримав у лютому 2016 року... Такий самий лист отримав президент, прем'єр, усі вони знають про це", - заявив він. 

Саакашвілі додав, що готовий "посадити усіх топ-менеджерів, а  не лише Коломойського". 

Також він звинуватив "куратора військового сектора" Олега Гладковського у тому, що в Україні "немає жодної нової ефективної моделі зброї". 

"Кум українського президента Гладковський, який курує повністю військовий сектор і "вбив"  його, тому що  директор автобусного завода "Богдан" не має жодного стосунку до зброї", - заявив екс-губернатор.

При цьому Саакашвілі заявив, що не буде домагатися імпічменту президента.

"На цьому етапі ми маємо добитися від президента підписання рішення про дострокові вибори до ВР, змінити уряд і привести до влади нових людей", - зазначив він. 

Українська правда 

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Теми: Саакашвілі
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