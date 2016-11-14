Трамп закликав громадян не боятися його

Обраний президентом США Дональд Трамп закликав своїх супротивників, які в останні дні взяли участь в масових демонстраціях по всій країні, "не боятися" і "дати йому трохи часу".

Таку заяву Трамп зробив в інтерв'ю телекомпанії CBS, пише DW.com.

Трамп засудив будь-які напади - вербальні і фізичні - на представників меншин, які були зафіксовані після оголошення про його перемогу на президентських виборах.

"Якщо це допоможе, я скажу наступне, і скажу це прямо в камери: припиніть це", - заявив Трамп.

Він також дав зрозуміти, що не збирається йти проти легалізації одностатевих шлюбів, рішення про які прийняв Верховний суд США.

"Це питання вже вирішене", - сказав Трамп, зазначивши, що особисто для нього це "в порядку".

В інших суспільно-політичних питаннях Трамп оголосив про свою консервативну позицію. На вакантну посаду у Верховному суді він представить лише тих кандидатів, які виступають за право на володіння зброєю і проти абортів.

Мільярдер Трамп також повідомив, що відмовиться від президентської зарплати. З річного окладу в чотириста тисяч доларів він собі залишить лише символічний один долар.

Як повідомлялося, Трамп також заявив про намір вислати з країни близько трьох мільйонів нелегальних мігрантів і побудувати на окремих ділянках кордону з Мексикою стіну або паркан.