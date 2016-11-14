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Слідчий комітет РФ "склепав" звинувачення ще 4 командирам ЗСУ

Понеділок, 14 листопада 2016, 08:06
Слідчий комітет РФ склепав звинувачення ще 4 командирам ЗСУ
РИА Новости

Слідчий комітет Росії заявив про пред'явлення заочного звинувачення ще чотирьом українським військовим.

Про це повідомила в понеділок журналістам в. о. керівника управління взаємодії зі ЗМІ СК РФ Світлана Петренко, передає РИА Новости.

Раніше СК РФ порушив кримінальні справи стосовно низки командирів Збройних сил України.

Звинувачення були пред'явлені командиру 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ підполковнику Василю Зубаничу і командиру 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади підполковнику Михайлу Прокопіву.

Заочно пред'явлено звинувачення за статтею про застосування заборонених засобів і методів ведення війни також командирам 92-ї та 72-ї окремих механізованих бригад полковникам Віктору Ніколюку і Андрію Соколову.

Аналогічне звинувачення заочно пред'явлено командиру 44-ї окремої артилерійської бригади ЗС України полковнику Олегу Лісовому та Андрію Грищенку, який раніше був на посаді командира 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, а нині — командувача оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України, зазначають в СК РФ.

Як відомо, Слідчий комітет Росії періодично заводить справи, фігурантами якої є, зокрема керівництво армії.

Росіяни звинувачують українських військових у "геноциді російськомовного населення" на Донбасі та "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

Як відомо, Росія незаконно анексувала АРК Крим в 2014 році, а також почала реалізовувати проект "Новоросія" на території українського Донбасу.

Наразі на Донбасі воюють 6000 російських кадрових військових і 35 000 бойовиків, керованих ВС РФ.

Генпрокурор Юрій Луценка 22 серпня назвав прізвища 18 російських військових чиновників, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни з Україною.

Теми: Росія
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