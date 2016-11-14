Активісти під Радою вимагали дати НАБУ право прослуховування

Активісти з "Центру протидії корупції", "Реанімаційного пакету реформ" та "Автомайдану" в понеділок під Радою вимагали дати НАБУ право самостійної "прослушки".

Як йдеться у повідомленні РПР, щоб переконати депутатів розглянути на поточному тижні відповідний законопроект №4812 близько 50 активістів грюкали під Радою телефонними трубками.

РПР нагадує, що цей законопроект, який надає НАБУ можливість за рішенням суду самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку був зареєстрований півроку тому, рекомендований профільним комітетом і пізніше – включений в порядок денний осінньої сесії Ради. Наразі розгляд цього законопроекту заморожено з невідомих причин.

Сьогодні право самостійного прослуховування мають СБУ та поліція. У разі потреби прослуховування НАБУ доводиться звертатися до СБУ.

Експерти також нагадали, що останній меморандум між Україною та МВФ містить зобов’язання України надати НАБУ право на прослушку до кінця листопада.

"Після оприлюднення е-декларацій Україна побачила, що корупція сконцентрована в політиці. Парламент має допомогти новим антикорупційним інституціям очистити себе та інші державні органи від клептократії. Я сподіваюся, що народні депутати підтримають цей законопроект, оскільки він є важливим для подальшої боротьби з корупцією", – вважає голова парламентського антикорупційного комітету Єгор Соболєв.

У свою чергу голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін нагадав, що НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, вчинені вищими посадовими особами.

"Абсурдно, що з такими повноваженнями та можливостями, НАБУ не може самостійно прослуховувати фігурантів своїх кримінальних проваджень і змушене щоразу звертатися по допомогу до СБУ", – сказав він.

Експерти зазначають, що залежність НАБУ від інших правоохоронних органів збільшує коло осіб, обізнаних із планами детективів про обшуки та затримання. У НАБУ вже заявляли про те, що стикалися із випадками витоку інформації на стадії досудового слідства, в результаті чого спецоперації Бюро були під загрозою зриву, бо підозрювані знали про наміри детективів та були попереджені.

У РПР нагадують, що, у разі підтримки законопроекту, НАБУ буде прослуховувати тільки ТОП-посадовців, а не всіх українців.

Олег Шанковський, УП