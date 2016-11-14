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Жебрівський прокоментував чутки про переїзд в Одесу на місце Саакашвілі

Понеділок, 14 листопада 2016, 10:13

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський спростував чутки про своє про своє "переведення" в Одеську обласну держадміністрацію.

Про це сам він написав у понеділок у Facebook.

"Прочитав в інтернеті, що я вже переїхав працювати в Одеську ОДА. Хочу заспокоїти: я й далі працюю в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації, в Краматорську. У нас тут теж багато роботи", – запевнив губернатор.

"Принагідно запрошую 8 грудня до нас у Краматорськ на економічний форум "Відкритий Донбас", – додав він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Жебрівського можуть поставити замість Міхеіла Саакашвілі, який звільнився з посади голови Одеської ОДА.

Українська правда

Теми: Одеська область
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