Геращенко хоче пояснень від депутатів, які вказівки вони отримують у РФ

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко просить, щоб депутати провели наради у фракціях і отримали пояснення, чому деякі їхні представники їздять в Росію.

Про це Геращенко сказала на Погоджувальній раді в понеділок.

"Я підтримую всі заяви, що в умовах війни з РФ нам варто дотримуватись політичної гігієни", - сказала вона.

"Я, як людина, яка кожні два тижні їздить до Мінська, дуже часто зустрічаю там представників багатьох фракцій, в тому числі з опозиції, демократичних, які потім пересідають у літаки в Москву", - зазначила Геращенко.

"Тому вважаю, що важливо провести наради всередині цих фракцій і запитати, що ці шановні політики роблять в Москві, і які вказівки вони там отримують", - зазначила Геращенко.

Вона також поцікавилась, що на мітингах Опоблоку робить представник Батьківщини.

"Я не хотіла про це говорити, але мушу задати питання. Мене турбують акції під НБУ, ми бачили, що їх організовують представники Опоблоку. Але я би хотіла зрозуміти, чому поряд з представниками Опоблоку стоїть перший номер списку "Батьківщини", поряд з представником Опоблоку Мураєвим. Чи це узгоджена позиція, чи самостійна? Важливо почути позицію тієї партії щодо цих акцій", - зазначила Геращенко.

У свою чергу лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагала часу для відповіді, однак почала говорити про те, що вимагає розгляду проектів щодо тарифів. Конкретної відповіді на слова Геращенко вона не дала.

Українська правда