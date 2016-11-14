Геращенко обурилась, що ОБСЄ не реагує на "вибори" в Криму

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко дивується у зв'язку з тим, що в звіті БДІПЛ/ОБСЄ щодо виборів до Держдуми РФ немає згадки про незаконне голосування на території Криму.

Про це вона сказала журналістам у понеділок у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Місія ODIHR (БДІПЛ) ОБСЄ зробила свої висновки, вони висять на сайті цієї важливої поважної організації щодо виборів у Російській Федерації. Там немає жодного слова про вибори в Криму. Тому що там місія просто не працювала", – сказала Геращенко.

При цьому вона підкреслила: "Розумієте, як цікаво виходить? Можна все порушувати, спостережна місія не буде спостерігати, а потім це не включається в жоден звіт".

Як відомо, 18 вересня в Росії провели вибори в Державну Думу, організували їх і на території анексованого в 2014 році півострова Крим.

Жодна західна країна не визнала вибори, проведені Росією в Криму.

Верховна Рада України також не визнає Держдуму РФ через голосування в анексованому Криму.