Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аксьонов розказує, що Крим дає газ Генічеську, і називає цифри

Понеділок, 14 листопада 2016, 13:37

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляє, що з 12 листопада почалися постачання природного газу в Генічеськ і Генічеський район України.

Про це у понеділок повідомляє російське агентство "ТАСС". 

"(Для вирівнювання тиску було перекачано на українську сторону – ред.) 3,5-4 тис. кубометрів в загальному", - сказав він.

"Сьогодні в розмові з нашими колегами з "Чорноморнафтогазу" компанія-постачальник ТОВ "Пласт" повідомляє, що газ (Генічеську) знадобиться однозначно, як тільки температура впаде нижче 6-7 градусів. Уже зрозуміло, що без кримського газу Генічеськ в повному обсязі забезпечити подачу тепла в будинки не зможе", - додав Аксьонов.

Як відомо, 4 січня представники Херсонської обласної державної адміністрації та ПАТ "Херсонгаз" повідомили про відсутність реверсу з Криму, що призвело до нестачі газу для опалення Генічеська.

Російська пропаганда намагалася використати цю ситуацію для піару президента РФ Володимира Путіна.

Увечері 12 листопада російські ЗМІ повідомили, що місто Генічеськ і Генічеський район Херсонської області почали отримувати газ з анексованого Криму.

Раніше, президент Росії Володимир Путін розпорядився почати постачання газу в місто Генічеськ Херсонської області, по нібито проханню місцевих жителів.

Раніше, під час наради з підготовки до опалювального сезону, віце-прем'єр України Геннадій Зубко, доручив провести окрему нараду з підготовки до опалювального сезону міста Генічеська Херсонської області, де в минулий опалювальний сезон були проблеми з газопостачанням.

13 листопада голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов заявив, що в місто не надходить газ з анексованого Криму.

Теми: Кримгазопалення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
Усі новини...
Реклама: