Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Марушевська пояснила свою відставку саботажем з боку влади

Понеділок, 14 листопада 2016, 13:42

Керівник одеської митниці Юлія Марушевська пояснила свою відставку супротивом керівництва країни всім спробам реформування митниці з боку її команди.

Про це вона написала у понеділок на своїй сторінці у Facebook.

"Ми стали заручниками саботажу, слабкості, боягузтва найвищих керівників держави та ключових чиновників. … Сьогодні уряд і влада, обираючи між корупціонером Насіровим і реформами, зробили вибір в бік першого", – вважає вона.

За словами Марушевської, їй доводилося витрачати більше часу на боротьбу з опором чиновників, ніж на власне роботу. Вона вважає, що впроваджувати реформу надалі неможливо, а останньою краплею для неї стала відсутність реакції на відставку Міхеіла Саакашвілі.

"Цей рік був роком боротьби, а не повноцінного творення. Сьогодні не лишається шансу реалізувати те, що було заплановано на позиції керівника Одеської митниці. Ще цей тиждень я сподівалась, що буде хоч якийсь рух з боку уряду як реакція на відставку Михайла Саакашвілі, але навіть натяку, що хтось прокинувся не було", – вважає вона.

Марушевська перерахувала низку досягнень та позитивних змін, які вдалося впровадити на одеській митниці, а також перелік змін, які не вдалося впровадити через супротив влади.

Як відомо, Марушевська оголосила про відставку в понеділок.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьмитницяСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Одеська область
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Останні новини
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
Усі новини...
Реклама: