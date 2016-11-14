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Суд заборонив експлуатацію скандального звалища у Львові

Понеділок, 14 листопада 2016, 14:20

Львівський окружний адмінсуд 10 листопада зобов’язав львівську владу припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Львівської області на Facebook у понеділок.

Відомство зазначає, що саме воно у липні ініціювало заборону експлуатації цього звалища, подавши відповідний позов до мера Львова та виконавчого комітету міськради.

Згідно з позицією прокуратури, вивезення сміття на це звалище було незаконним. Також відомство звинуватило владу міста в зволіканні з виділення ділянки для нового звалища та з будівництвом заводу для переробки сміття.

Водночас, цим же судом прокуратурі відмовлено у визнанні протиправною бездіяльності щодо незакриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону та будівництва на ній сміттєпереробного заводу, тощо.

Прокуратура думає над тим, щоб оскаржити це рішення.

Як відомо, завал на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався 30 травня, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття стали вивозити в інші міста України.

Детальніше про ситуацію зі сміттям у Львові читайте у матеріалі УП "Завал Садового. Чому Львів потрапив у сміттєвий колапс" та інтерв'ю Садового на УП.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Львів
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