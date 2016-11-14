Через снігопад знеструмлено півтисячі населених пунктів

Через негоду залишаються знеструмленими 573 населених пункти України.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС у понеділок.

Інформація наводиться станом на 15 год.

"Залишаються знеструмленими 573 населених пункти у 11 областях, а саме: Хмельницька – 144 н.п., Тернопільська – 123 н.п., Івано-Франківська – 88 н.п., Львівська – 53 н.п., Вінницька – 50 н.п., Чернівецька – 33 н.п., Київська – 27 н.п., Полтавська – 27 н.п., Сумська – 14 н.п., Житомирська – 13 н.п., Черкаська– 1 н.п", - сказано у повідомленні.

Вказується, що до відновлення енергопостачання залучено 591 бригада обленерго.

Рятувальники зазначають , що протягом доби вивільнили із снігових заметів близько 2 тис. 529 автомобілів, у яких перебувало 7 тис. 271 особа.

"Важкою інженерною технікою ДСНС протягом доби розчищено близько 200 км доріг", - сказано у повідомленні відомства.

Вказується, що ускладнення погодних умов було зафіксовано у 15 областях України, де випала місячна норма опадів у вигляді снігу та мокрого снігу.

Українська правда