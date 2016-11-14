У понеділок бойовики стріляли менш інтенсивно, ніж зазвичай
Понеділок, 14 листопада 2016, 20:43
У понеділок бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів українських позицій, однак продовжили використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"З мінометів калібру 120 та 82 міліметрів обстріляно Красногорівку, Широкине, Кримське, Луганське, Новоолександрівку та Трьохізбенку", - сказано у повідомленні.
Водночас Новоолександрівку, Кримське, Авдіївку, балку Кошарну та Широкине обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Загалом протягом дня відбулося 12 обстрілів.
Українська правда