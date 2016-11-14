У Кремлі розповіли, для чого зідзвонювалися Путін і Трамп

Президент Росії Володимир Путін та новообраний президент США Дональд Трамп домовилися нормалізувати відносини між країнами.

Про це йшлося під час телефонної розмови між двома лідерами, повідомляє прес-служба Кремля.

"Під час розмови Путін і Трамп не лише зійшлися в оцінці нинішнього вкрай незадовільного стану російсько-американських відносин, а й висловилися на користь активної спільної роботи з їх нормалізації та виведення в русло конструктивної взаємодії з найширшого кола питань", - сказано в повідомленні.

"Підкреслено, зокрема, важливість створення надійної основи двосторонніх зв'язків шляхом розвитку їх торговельно-економічного компонента", - додали в Кремлі.

Співрозмовники також домовилися продовжити контакти по телефону і в перспективі передбачити особисту зустріч.

Українська правда