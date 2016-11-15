Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ завели кримінальну справу на міністра економічного розвитку Улюкаєва

Вівторок, 15 листопада 2016, 01:03

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва.

Про це йдеться на сайті Слідкома РФ.

"15 листопада 2016 року за результатами проведеного ФСБ Росії комплексу оперативних заходів Головним слідчим управлінням з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу стосовно Міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обставини злочину пов'язані з отриманням Улюкаевием 14 листопада 2016 року двох мільйонів доларів за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила ПАТ "НК "Роснефть" здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК "Башнефть" в розмірі 50%.

"В даний час міністр затриманий і відносно нього проводяться необхідні оперативні слідчі дії", - відзначили в Слідкоме РФ.

Найближчим часом Улюкаєву планується оголосити звинувачення і клопотати про обрання запобіжного заходу.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Фінляндія закриває генконсульство РФ в Турку
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Останні новини
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
Усі новини...
Реклама: