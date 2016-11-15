Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін привітав Додона з перемогою та запросив до Москви

Вівторок, 15 листопада 2016, 07:54

У Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін привітав Ігоря Додона з перемогою на виборах президента Республіки Молдова та запросив його відвідати Росію з візитом.

Про це повідомляє прес-служба президента РФ.

"Президент Росії висловив настрій на конструктивний діалог та активну спільну роботу з розвитку російсько-молдавських відносин відповідно до положень Договору про дружбу і співробітництво, п'ятнадцята річниця якого відзначається в ці дні", - повідомляє прес-служба.

Путін запросив лідера Додона відвідати Росію з візитом та побажав йому успіхів у відповідальній діяльності на чолі держави.

Як повідомлялося, новообраний президент Молдови Ігор Додон вважає, що Угода про асоціацію з Євросоюзом нічого не дала його країні і відкрито виступає за партнерство з РФ.

Зазначимо, що лідер Партії соціалістів Ігор Додон уже заявляв, що свій перший візит в якості глави держави він здійснить до Росії.

Нагадаємо, в неділю у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. За результатами підрахунку всіх голосів на виборах президента Молдови, перемогу здобув лідер Соціалістичної партії Ігор Додон.

"Європейська правда"

Теми: МолдоваРосіявибориПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Останні новини
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
Усі новини...
Реклама: