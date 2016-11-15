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Янукович після відмови поліції подав до суду на Луценка

Вівторок, 15 листопада 2016, 10:15

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Віктора Януковича проти генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомили в суді.

У своєму позові Янукович просить визнати протиправними рішення Шевченківського управління поліції Києва про відмову у складанні протоколу про адмінправопорушення відносно Юрія Луценка за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). 

Колишній президент-втікач просить зобов'язати Шевченківське УП ГУНП у місті Києві скласти протокол на Юрія Луценка та передати матеріали адміністративної справи для розгляду до Шевченківського райсуду.  

Янукович вважає, що Юрій Луценко при виконанні службових обов’язків 18 серпня під час прес-конференції "допустив щодо нього нецензурні висловлювання та здійснив образливе чіпляння".

Як відомо, раніше Янукович через своїх адвокатів подав у Шевченківське управління поліції ГУ Нацполіції в Києві заяву, у якій звинувачує генерального прокурора Юрія Луценка в адміністративному правопорушенні, зокрема про вживання ним слова "покидьок" на брифінгу 18 серпня.

"Я думаю, що все адекватно і ніяких нецензурних слів я не вживав. Це слово є в словнику", - заявляв у відповідь генпрокурор. 

Українська правда

Теми: ЯнуковичЛуценко
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