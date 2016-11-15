Синоптики попередили про ожеледицю і туман

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про ожеледицю і туман 16 листопада.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Так за прогнозами Укргідрометцентру, 16 листопада вночі та вранці у більшості західних, північних та центральних областей туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.

По Києву та області у середу прогнозується вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.

ДСНС закликає водіїв та пішоходів бути вкрай обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки.