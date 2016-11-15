Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція затримала охоронця "народних мерів" Слов'янська

Вівторок, 15 листопада 2016, 14:17

Поліція затримала бойовика, який брав участь в окупації Слов'янська у 2014 році, у тому числі – як охоронець самопроголошених "народних мерів" міста.

Про це повідомляє прес-служба донецької поліції.

Згідно з повідомленням, чоловік, будучи безробітним, приєднався до бойовиків у 2014 році. Йому видали автомат, магазини до нього та "довірили" охорону захопленої будівлі СБУ на блокпості поблизу неї.

"Потім він перейшов до охорони міської ради, а далі його ще підвищили. Чоловік став особистим охоронцем "народного мера" (В'ячеслава) Пономарьова. Але на цій "посаді" він пробув недовго – вже незабаром самі ж терористи затримали "народного обранця", підозрюючи його у крадіжках гуманітарної допомоги", – розповіли у поліції.

Пізніше, за даними правоохоронців, бойовик став охороняти нового "народного мера" Володимира Павленка, " на якого той працював до звільнення міста від терористів".

Фото: поліція
Фото: поліція

"У липні 2014 року, коли українська армія звільняла місто, він разом зі своїм "мером", усілякими обхідними дорогами втік до Краматорська. Там зустрівся зі своїми старшими "бойовими товаришами", передав їм свою зброю та поїхав до Донецька", – додали в поліції.

Після цього, за даними правоохоронців, чоловік переїхав до Маріуполя, де жив у орендованих квартирах і перебивався випадковим заробітком.

Підозрюваного затримали, йому вже оголошена підозра і загрожує до 8 років позбавлення волі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяСлов'янськАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
Усі новини...
Реклама: