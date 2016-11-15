Лещенко: брати Дубневичі збагачуються на держзакупівлях "Укрзалізниці"

Депутат від БПП Сергій Лещенко звертає увагу антикорупційних органів на конфлікт інтересів у його соратників Богдана й Ярослава Дубневичів, які курують держзакупівлі для "Укрзалізниці".

Також він закликає ухвалити Кодекс доброчесності Верховної Ради, який би дозволив на рівні парламенту унеможливлювати конфлікти інтересів.

"Транспортна галузь залишається однією з найбільш корумпованих у державі, з якої годуються декілька кланів, які належать до Блоку Порошенка та "Народного фронту", – сказав Лещенко на брифінгу у парламенті.

"Двоє депутатів, брати Дубневичі, які задекларували 700 мільйонів гривень готівкових коштів, які є фактично "смотрящими" за транспортною галуззю, які мають відвертий конфлікт інтересів і при цьому продовжують збагачуватися на цьому напрямку. Мова йде про державні закупівлі у системі "Укрзалізниці", – заявив він.

Лещенко уточнив, що "за часів Януковича товарну позицію скріплення й прокладки тоді закривав депутат Вілен Шатворян, фірма якого "Євроінвестбуд" постачала на залізницю відповідну номенклатуру товарів".

"Але коли змінилася влада, то цю саму номенклатуру товарів почали постачати брати Дубневичі, один із яких очолив транспортний комітет і який фактично є куратором всієї "Укрзалізниці" на рівні Верховної Ради", – сказав депутат.

"При цьому стрімке зростання відбувалося фактично як за нотами. Якщо в перший рік після Майдану в 2013 році компанія, наближена до братів Дубневичів постачала на суму 103 мільйони гривень, то вже в 2015 році об’єми зростають до 173 мільйонів гривень, а станом на літо цього року сумарно це підприємство постачало вже на суму 300 мільйонів гривень лише за двома позиціями – скріплення та прокладка для залізниці", – додав він.

За даними Лещенка, "брати контролюють директора з інфраструктури "Укрзалізниці" пана Михальчука, а також заступника (керівника) з питань закупівель на залізниці Едуарда Пушкаренка, який теж був помічником депутата у Верховній Раді"

"Те, що відбувається, – це відвертий конфлікт інтересів, коли з одного боку депутати відповідають за транспортну галузь на рівні Верховної Ради, а з іншого боку мають бізнес-інтереси тут, а з третього боку декларують запаморочливі суми доходів – лише готівки 700 мільйонів гривень. Це гроші, які неможливо навіть скласти в цьому приміщенні" – сказав депутат.

"Це все має бути предметом розслідування з боку антикорупційних органів, але так само це має бути врегульовано на рівні спеціального документу, який називається Етичний кодекс, або Кодекс доброчесності Верховної Ради, який має бути прийнятий для того, щоб такі конфліктів інтересів у подальшому розв’язувалися на рівні самого парламенту – і щоб такі випадки надалі не мали місця", – додав Лещенко.

Він пообіцяв слідкувати за подібними проявами конфлікту інтересів і надавати їм розголосу.

Олена Рощенко, УП