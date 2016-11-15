Держсекретарем у Омеляна хочуть стати 14 осіб, його заступник також

На посаду держсекретаря міністерства інфраструктури претендують 14 осіб.

Про це свідчать результати моніторингової місії ДоброЧесно спільного проекту РПР, TI Ukraine та Наші гроші, які є в наявності в "Української правди".

Зокрема, серед них двоє безробітних Олег Загорняк і Михайло Палій. Перший був радником екс-голови Укравтодора Володимира Демішкана, а до 2016 був директором фінансово-економічного департаменту Укравтодору.

"Звільнений за "неефективне виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг та у відстутності належаного контролю за якістю виконуваних робіт", - повідомили в РПР.

Палій подавався на конкурс голови "Укрзалізниці", останні 5 років працював на підприємствах Костянтина Жеваго CKD Kutna Hora a.s., Skopsky Leguri.

Також, на посаду держсекретаря претендують радник президента Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Володимир Балін, головний консультант відділу перевірок діяльності органів влади головного контрольного департаменту АП Костянтин Варес, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради від "Сильної України" Сергія Тігіпка і був радником міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Також держсекретарем мінінфраструктури хоче стати В'ячеслав Волошин - помічник нардепа Дмитра Сторожука, який у 2015 очолював Державну виконавчу службу, а в 2016 став заступником Генпрокурора.

Кандидатами на цю посаду також є начальник департаменту інвестиційної політики ТНТ "Укрзалізниця" Андрій Галущак, директор ТОВ "Керрот" (компанія, що займається вантажоперевезеннями) Богдан Ассаул, начальниця юридичного відділу ТОВ "Інтертранс-груп" Юлія Зязіна, голова ГО "Народ України", експерт експертної ради при Держрибагентстві з боротьби з корупцією Петро Костенко, який свого часу був радником міського голови Запоріжжя Олександра Сіна.

Також кандидатами на посаду є: заступник Міністра інфраструктури-керівник апарату Дмитро Роменський; керівник ДП "АТП державної судової адміністрації" Юрій Севрук; начальник юридичного відділу ПАТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" Ганна Крамаренко, яка бере участь в конкурсах на державного секретаря до 7 міністерств; заступник голови Держфонду сприяння місцевого самоврядування Дмитро Лосєв; керівник військово-цивільної адміністрації сіл Комінтерново, Водяне та Заїченко Волноваського району Олег Немчінов.

Як відомо, на посаду держсекретаря МВС претендують 11 осіб.

27 серпня Кабінет міністрів увів посаду державного секретаря в Міністерстві фінансів.

21 жовтня Кабінет міністрів увів посаду державного секретаря в Міністерстві оборони.

Українська правда