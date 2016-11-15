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Меркель хоче стати канцлером вчетверте

Вівторок, 15 листопада 2016, 20:40

Канцлер Німеччини Анґела Меркель учетверте висуватиме свою кандидатуру на посаду голови уряду після парламентських виборів, які відбудуться у ФРН наступного року.

Про це заявив голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттґен, який представляє партію Християнсько-демократичний союз (ХДС).

"Вона висуватиметься кандидаткою у канцлери", - заявив Реттґен в ефірі телеканалу CNN, інформує dpa.

За його словами, Меркель є "наріжним каменем політичного концепту Заходу" та поводиться як політик глобального рівня.

"Тому вона буде висуватись і поводитись як відповідальний лідер", - зазначив Реттґен, відповідаючи на запитання ведучого, який сказав, що ще невідомо, чи висуватиметься Меркель на четвертий канцлерський термін.

Як відомо, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, 59 відсотків громадян Німеччини вважають, що було б добре, якби чинна канцлерка ФРН Анґела Меркель знову обійняла цю посаду після виборів до Бундестагу, які відбудуться у 2017 році.

Німецька хвиля

Теми: МеркельНімеччина
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