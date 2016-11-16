Рух проти Трампа у США об'єднався в альянс

Протестні групи у Сполучених Штатах Америки, які організовують акції проти обрання президентом країни республіканця-мільярдера Дональда Трампа, заявили про об'єднання в альянс під назвою "Не мій президент" (#NotMyPresident).

Про це пише DW.com.

Метою альянсу є здійснення тиску на Колегію виборників США з тим, щоб виборники проголосували за обрання президентом демократки Гілларі Клінтон, яка, на їхню думку "є більш відповідальним кандидатом, ніж Дональд Трамп".

До новоствореного об'єднання увійшли протестні рухи з Нью-Йорка, Вашингтона, Портленда, Орегона, Нью-Джерсі.

Учасники альянсу закликають до мирних акцій протесту по всій території країни, щоб виборники "відчували відповідальність за свій вибір", а також переконують, що виборче законодавство США містить норми, які роблять можливим голосування виборників за альтернативного кандидата.

Утім, критики зазначають, що сподівання на те, що Колегія виборників проголосує за іншого кандидата, всупереч всенародному волевиявленню, є дуже далекими від реальності.

Як відомо, після того, як стало зрозумілим, що переможцем на президентських виборах став Трамп, в багатьох містах по всій території США відбулись масові акції протесту.