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"Мітингарі" знову прийшли під Нацбанк

Середа, 16 листопада 2016, 08:52
Мітингарі знову прийшли під Нацбанк

У центрі Києві в середу вранці групами збираються кілька тисяч людей сумнівного вигляду.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

 

Дві великі колони людей зібралися біля Головпоштамту.

 
 

Ще велика колона розмістилася через дорогу.

 

Вулиця Хрещатик не перекрита.

Ще дві великі колони перебувають на вулиці Інститутській біля станції метро Хрещатик.

 

Загалом їх близько двох тисяч. Здебільшого це люди похилого віку та студенти.

 

На запитання УП, чому вони зібралися, жінка, яка назвалася Наталею, сказала, що вони прямують під Нацбанк.

"Ми не хочемо, щоб дорожчав долар", – сказала вона.

Інша мітингувальниця, яка не назвалася, сказала, що не знає, куди вони збираються.

Вулиця Інститутська  біля Нацбанку перекрита металошукачами.

 

Станом на 10.20 "протестувальники" зайняли площу біля Нацбанку.

 

Серед натовпу видніються лише прапори партії "За життя". Люди просто стоять і не викрикують жодних лозунгів.

Водночас, біля Верховної Ради мітингів не відбувається.

Як відомо, напередодні парламент ухвалив законопроект, покликаний зняти проблеми ошуканих вкладників банку "Михайлівський", які мітингують під НБУ.

Як відомо, мітинги вкладників банків підтримують зокрема, "Батьківщина" та "Опозиційний блок". Частину мітингарів винаймали у соцмережах та звозили за гроші.

У СБУ заявляли, що акціями 15 листопада стартує план із дестабілізації "Шатун".

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

Теми: акціїКиїв
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