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Очищення під загрозою: Старі судді масово йдуть у Верховний Суд

Середа, 16 листопада 2016, 13:20

Формування нового Верховного Суду опинилося під загрозою через брак кандидатів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп НФ, перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

"Вчора мав скінчитись граничний термін подання кандидатур на конкурс. Подало всього 900 осіб. На 120 вакансій. Це 7 осіб на одне місце. З них майже 60 відсотків це діючі судді. Інші -- викладачі вузів, і лише мізерний відсоток це практикуючі адвокати", - написав він.

"Тобто шанси на залучення юристів не з судової системи менше половини", - додав Ємець.

Він зазначив, що суддею Верховного суду вирішив стати Артур Емельянов "відомий в широких колах заступник голови Вищого Господарського суду часів Януковича".

Ємець повідомив, що термін подачі заявок продовжено до 25 листопада.

Як відомо, суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, якому місяць тому Генпрокуратура вручила підозру у вчиненні злочину, подав заявку на участь в конкурсі на посаду судді Верховного Суду України.

3 жовтня Верховний Суд попросив Конституційний Суд визнати неконституційним ліквідацію вищих спеціалізованих судів та конкурсний відбір суддів.

30 вересня набули чинності конституційні зміни в частині правосуддя і новий закон "Про судоустрій і статус суддів".

Згідно з ними, вищі спецсуди ліквідуються і створюється новий Верховний Суд як єдиний суд касаційної інстанції.

Всі 200 суддів нового Верховного Суду мають бути відібрані на конкурсі.

Українська правда

Теми: Верховний судсудлюстрація
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