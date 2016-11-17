24% підписників Медведчука з РФ, з України - 4,5%

Більшість підписників сторінок в соціальних мережах екс-глави адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука живуть в Росії.

Про це повідомив журналіст Віталій Сич на сторінці в Facebook.

"Щороку ми в журналі робимо рейтинг лідерів думок. Просто перевіряємо всіх популярних блогерів і складаємо разом їх фоловерів в Фейсбуці і Твіттері. Але: перед тим, як їх скласти наша інформаційно-довідкова служба перевіряє структуру передплатників кожного блогера на наявність спамерських пошукових роботів. І в цьому місці був дискваліфікований нами колишній глава адміністрації президента Кучми Віктор Медведчук", - написав він.

З'ясувалося, що всього 4,5% передплатників Медведчука живуть в Україні. При цьому 24% його фоловерів живуть в Росії, 12% - в Єгипті, 9% - в Туреччині.