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24% підписників Медведчука з РФ, з України - 4,5%

Четвер, 17 листопада 2016, 00:58

Більшість підписників сторінок в соціальних мережах екс-глави адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука живуть в Росії.

Про це повідомив журналіст Віталій Сич на сторінці в Facebook.

"Щороку ми в журналі робимо рейтинг лідерів думок. Просто перевіряємо всіх популярних блогерів і складаємо разом їх фоловерів в Фейсбуці і Твіттері. Але: перед тим, як їх скласти наша інформаційно-довідкова служба перевіряє структуру передплатників кожного блогера на наявність спамерських пошукових роботів. І в цьому місці був дискваліфікований нами колишній глава адміністрації президента Кучми Віктор Медведчук", - написав він.

З'ясувалося, що всього 4,5% передплатників Медведчука живуть в Україні. При цьому 24% його фоловерів живуть в Росії, 12% - в Єгипті, 9% - в Туреччині.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Медведчук
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