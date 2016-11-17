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Сенатори США закликали відповісти Росії за її втручання у вибори

Четвер, 17 листопада 2016, 02:18

Американські сенатори закликали Вашингтон відповісти Росії за ймовірне втручання в процес президентських виборів в США, а також за її дії в Україні та Сирії.

Про це пише Reuters.

Такі заклики прозвучали від сенаторів як з числа Демократичної партії, так і з Республіканської.

Сенатор Бен Кардін заявив, що працював над "всеосяжним" законодавством, яке стане реакцією на дію Росії в Європі та Сирії, а також на кібератаки під час передвиборної кампанії, в яких звинувачують Москву.

"Росія є дуже серйозною проблемою для Америки. Вона не є нашим партнером. Вони хуліган", - повідомив Кардін.

"Якщо вона нападе на нас МіГом (винищувачем) або за допомогою комп'ютерної миші, це напад. Це вимагає відповіді. Абсолютно ясно, що вони несуть відповідальність за кібер-напади на нашу країну в цих минулих виборах", - сказав він.

При цьому Кардін відмовився розповісти подробиці свого законопроекту.

Також до дій у відповідь відносно РФ закликав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він виступив за те, щоб в сенаті відбулися слухання з приводу того, чи втручався президент Росії Володимир Путін у вибори в США.

Теми: РосіяСША
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