Доба в АТО: Бойовики били з мінометів і гранатометів

За минулу добу в зоні АТО бойовики 37 відкривали вогонь в бік українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку було зафіксовано 24 обстріли.

В районі Бердянського і Широкиного бойовики двічі використовували 152 міліметрові гармати. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи обстрілювали Гнутове, Мар'їнку, Водяне, Широкино, Новотроїцьке, Павлопіль. Новотроїцьке, Павлопіль і Мар'їнку також обстрілював і снайпер.

На Луганському напрямку бойовики неодноразово відкривали вогонь з мінометів по Новозванівці. З озброєння менших калібрів сепаратисти обстріляли Сизе, Шарів Кут і Новоолександрівку.

На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь по Новгородському, Авдіївці і Луганському.