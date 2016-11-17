Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Реформу Конституційного Суду вивчить Венеціанська комісія

Четвер, 17 листопада 2016, 08:38

Проект Закону "Про Конституційний Суд України" передано для експертизи до Венеціанської комісії.

Про це сказано на сайті президента України.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) надасть висновок щодо проекту Закону України "Про Конституційний суд України", розроблений Радою з питань судової реформи.

Після попереднього ознайомлення з текстом законопроекту, експерти Комісії зустрілися з представниками Робочої групи, яка розробляла законопроект.

Зокрема, законопроект "Про Конституційний Суд України", передбачає зміну структури, повноважень та процедури добору суддів Конституційного Суду.

Пропонується впровадити додатковий механізм захисту прав і свобод громадян – інституту конституційної скарги, який полягає в тому, що особа може звернутися до КСУ із конституційною скаргою, якщо вважатиме, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон не відповідає Конституції України.

Українська правда

Теми: КСреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
Усі новини...
Реклама: