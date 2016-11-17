Нардеп з "Відродження" встановив рекорд з кнопкодавства

Народний депутат з групи "Відродження" Антон Яценко кнопко давив під час голосування в парламенті.

Про це у четвер повідомляє сайт "Чесно".

Яценко натиснув кнопку на 5 місцях під час голосування за проект закону про запобігання та протидію домашньому насильству.

Антон Яценко Фото: Чесно

"Наразі це найбільш зухвале порушення принципу особистого голосування у Верховній Раді VIII скликання", - сказано у повідомленні.

Для Яценка це вже четвертий зафіксований факт кнопкодавства.

Українська правда