Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ підняла по навчальній тривозі армію біля кордонів України

Четвер, 17 листопада 2016, 11:46

У РФ біля кордону з Україною 20-у загальновійськову армію Західного військового округу РФ підняли по навчальній тривозі в рамках командно-штабного тренування.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Міноборони РФ.

20-а загальновійськова армія Західного військового округу РФ дислокується у Воронезькій, Брянській і Бєлгородської областях.

"За задумом тренування сплановано проведення операції угрупованням військ (сил) на одному із стратегічних напрямків з використанням широкого спектра засобів ураження умовного противника", - повідомили в Міноборони РФ.

Штабам доведеться продемонструвати вміння оперативно оцінювати складну обстановку, виробляти грамотні рішення і забезпечувати безперервне і стале управління військами в умовах мінливої обстановки.

Стверджується, що захід є плановим і проводиться відповідно до програми підготовки військ Західного військового округу на 2016 рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
У Кремлі пригрозили "наслідками" після рішення Франції дати далекобійні ракети Україні
Рішення прийнято! Що і як конфіскували в агресора за 500 днів війни
Конфіскувати активи РФ: УП і Transparency International розробили спецпроєкт
Останні новини
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
Усі новини...
Реклама: