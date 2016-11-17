РФ підняла по навчальній тривозі армію біля кордонів України

У РФ біля кордону з Україною 20-у загальновійськову армію Західного військового округу РФ підняли по навчальній тривозі в рамках командно-штабного тренування.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Міноборони РФ.

20-а загальновійськова армія Західного військового округу РФ дислокується у Воронезькій, Брянській і Бєлгородської областях.

"За задумом тренування сплановано проведення операції угрупованням військ (сил) на одному із стратегічних напрямків з використанням широкого спектра засобів ураження умовного противника", - повідомили в Міноборони РФ.

Штабам доведеться продемонструвати вміння оперативно оцінювати складну обстановку, виробляти грамотні рішення і забезпечувати безперервне і стале управління військами в умовах мінливої обстановки.

Стверджується, що захід є плановим і проводиться відповідно до програми підготовки військ Західного військового округу на 2016 рік.