Бойовики у четвер 15 разів обстріляли позиції сил АТО

Бойовики у четвер 15 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, по Широкиному незаконні збройні формування вели вогонь зі 152 та 122 міліметрової артилерії, там же українські позиції обстріляв і танк.

"З мінометів бойовики обстріляли Піски, Оріхове, Бердянське, Водяне та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Авдіївку, та Кримське", - зазначається у повідомленні.

Українська правда