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Україна домінуватиме у роботі Держдепу США в найближчі 2 місяці

П'ятниця, 18 листопада 2016, 02:19

Пошук шляхів розв'язання конфлікту в Україні продовжуватиме залишатися одним із пріоритетів зусиль державного секретаря США Джона Керрі впродовж перехідного періоду американської адміністрації.

Про це повідомив у четвер під час щоденного брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Звісно, ситуація в Україні і Європі продовжуватиме домінувати у його (держсекретаря Керрі – ред.) порядку денному", - наголосив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він також зауважив, що пріоритетним напрямом роботи Держдепу до завершення повноважень адміністрації залишатиметься сирійське питання, а також конфлікт у Ємені та спроби віднайти мирне рішення в цій країні.

"Крім того, фокус Держдепартаменту зберігатиметься на проблемах кліматичних змін, міжнародної торгівлі та економічного розвитку", - наголосив Кірбі.

Як відомо, так званий перехідний період, коли діюча адміністрація передає повноваження наступній, триватиме до інавгурації новообраного президента США, запланованої на 20 січня.

Теми: СШАДонбас
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