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Депутат, який саботував е-декларування, увійшов до групи "Відродження"

П'ятниця, 18 листопада 2016, 12:12

Позафракційний депутат Володимир Мисик увійшов до депутатської групи "Відродження".

Про це на засіданні Ради оголосила віце-спікер Оксана Сироїд, повідомляють "Українські новини".

"Повідомляю про входження депутата Володимира Мисика в групу "Відродження", – сказала вона.

Мисик був обраний в окрузі №172 в Харківській області і є членом підкомітету з питань діяльності органів прокуратури комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

 

Як відомо, разом з депутатом Андрієм Деркачем Мисик був співавтором скандальної поправки до бюджету-2016, яка повинна була відкласти запуск електронного декларування на 2017 рік.

У своїй е-декларації він вказав велику кількість нерухомості, коштовностей, автомобілів і грошей.

Теми: Верховна Рада
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