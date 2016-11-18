Обама і лідери країн ЄС домовилися зберегти санкції проти Росії

Президент США Барак Обама і лідери провідних країн ЄС на зустрічі в Берліні домовилися про необхідність збереження санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.

Про це Обама сказав після сьогоднішньої зустрічі в Берліні, повідомляє AFP.

"Важливо, що ми продовжимо санкції доти, доки Мінські угоди не будуть повністю реалізовані", - заявив Обама.

Агентство Reuters повідомляє, що сторони також продовжувати працювати разом в рамках багатосторонніх організацій, таких як НАТО і продовжувати трансатлантичний порядок денний.

"Лідери зійшлися на думці про необхідність спільної роботи для просування трансатлантичного порядку денного, зокрема у питаннях стабілізації на Близькому Сході і в Північній Африці, а також забезпечення дипломатичного врегулювання конфлікту в Сирії і на сході України", - заявили в Білому дому.

У зустрічі брали участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, глави урядів Іспанії Маріано Рахой та Італії Маттео Ренці.

Як повідомлялося, у четвер Обама та Меркель обговорили питання збереження санкцій проти РФ до повного виконання нею Мінських угод.

Європейська правда