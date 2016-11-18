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Місія ОБСЄ зафіксувала 460 вибухів у Донецькій області у четвер

П'ятниця, 18 листопада 2016, 19:51

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 460 вибухів у Донецькій області й 59 - у Луганській 17 листопада.

Про це сказано у звіті місії, оприлюдненому в п'ятницю.

"СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема 460 вибухів, 300 з яких зосереджені в районі Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту", - сказано у звіті.

У Луганській області місія зафіксувала також збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зафіксовано 59 вибухів.

Місія продовжила контролювати процес розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському, свобода пересування місії була обмежена на всіх 3 ділянках.

Місія також зафіксувала довгі черги на в'їзді-виїзді контрольно-пропускних пунктів у районі Станиці Луганської в ранкові годинники.

Як відомо, місія ОБСЄ зафіксувала 105 вибухів у Донецькій області й 20 - у Луганській 16 листопада.

Українські новини

Теми: ОБСЄДонбас
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