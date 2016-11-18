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Суд не обрав запобіжного заходу "беркутівцю", який стріляв у мітингувальників

П'ятниця, 18 листопада 2016, 20:16

Печерський райсуд Києва так і не обрав жодного запобіжного заходу екс-"беркутівцю" Олександру Бєлову, який підозрюється у вбивстві трьох учасників Революції Гідності 18 лютого 2014 року у Кріпосному провулку.

Як передає кореспондент УНІАН, прокуратура звернулася до Печерського райсуду з клопотанням взяти під варту Бєлова у зв’язку з тим, що йому інкримінують ще одне обвинувачення — незаконне поводження з боєприпасами.

Представники Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури наполягали на триманні Бєлова під вартою з огляду на тяжкість пред’явлених йому підозр, а саме: замах на вбивство та закінчений замах на вбивство, а також те, що декілька свідків прямо вказали на нього, як на особу, яка стріляла з вогнепальної зброї у мітингувальників.

Разом з тим суддя Печерського райсуду Лариса Сокол відклала прийняття рішення за цим клопотанням на 22 листопада 14.45 у зв’язку з тим, що Апеляційний суд Києва, який 15 листопада випустив Бєлова з-під варти на нічний домашній арешт, ще не оголосив повного тексту відповідної ухвали, в якому міститься мотивація для зміни запобіжного заходу Бєлову.

Як відомо, що Бєлов є підозрюваним у кримінальному провадженні стосовно замаху на вбивство та закінченого замаху на вбивство разом з іншими екс-бійцями батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління МВС України в Харківській області, які 18 лютого 2014 року напали на учасників Революції Гідності, внаслідок чого троє з них загинули і ще понад 30 отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.

15 листопада Апеляційний суд Києва змінив Бєлову запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Влітку цього року слідчі Генпрокуратури затримали чотирьох колишніх бійців харківського "Беркуту", серед яких був Бєлов і які підозрюються у злочинах проти активістів Майдану.

Колишні "беркутівці" підозрюються у вчиненні 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, Кріпосному провулку та вулиці Грушевського у м. Києві, "на виконання явно злочинного наказу дій, спрямованих на незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів та демонстрацій, та перевищення влади і службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння, внаслідок застосування спеціальних засобів, тяжких тілесних ушкоджень 35 громадянам, а також вчиненні закінчених замахів на умисне вбивство двох і більше осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб".

Теми: судБеркутЄвромайдан
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