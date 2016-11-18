У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 900 авто
П'ятниця, 18 листопада 2016, 23:20
У пунктах пропуску на кордоні з Польщею за станом на 22:00 18 листопада в чергах скупчилися 930 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
У пункті пропуску "Краковець" стоять 300 машин, "Рава Руська" - 300, "Угринів" - 150, "Грушів" - 100, "Ягодин авто" - 40, "Смільниця" - 20, "Устилуг" - 20.
У ПП "Шегині" черг немає.
На кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" стоять 40 авто, в інших ПП черг не зафіксовано.
На кордоні з Молдовою, Словаччиною та Румунією автомобільних черг не зафіксовано.