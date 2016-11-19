Трамп заплатить $1 мільйон штрафу за порушення законодавства у сфері освіти

Новообраний президент США Дональд Трамп погодився задовольнити три судових позови на суму 25 мільйонів доларів у справі "Університету Трампа", який більше не функціонує.

Про це пише The Guardian з посиланням на генпрокурора Нью-Йорка Еріка Шнейдермана.

"Угода про врегулювання претензій на $25 млн - приголомшлива поступка Дональда Трампа і значуща перемога для більш 6 тис. жертв його шарлатанського університету", - заявив Шнейдерман.

Згідно з повідомленням, кожна із "жертв" отримає компенсацію, а сам Трамп виплатить до $1 мільйона в якості штрафів у штаті Нью-Йорк за порушення законів в галузі освіти, додав Шнейдерман.

Адвокати Трампа наразі не коментують ситуацію.

Раніше позивачі заявили, що платні семінари "Університету Трампа" не містили корисної інформації та були більше схожі на рекламні заходи, кожен з учасників семінарів заплатив $35 тис. Трамп неодноразово відмовлявся задовольняти скарги на якість навчання.

Українська правда