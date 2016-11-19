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Бойовики обстріляли житловий масив у Красногорівці, поранено жінку

Субота, 19 листопада 2016, 11:51

У н.п. Красногорівка (Донецька обл.) внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено мирну мешканку 1966 року народження.

Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполіції. 

За даними НП, житловий сектор населеного пункту було обстріляно бойовиками з мінометів.

"Снаряд вибухнув біля під’їзду, в результаті чого постраждала мирна мешканка. Поранену госпіталізовано до лікарні м.Курахове з діагнозом  "осколкові поранення обличчя, правої кисті, контузія". Попередня кваліфікація - ч.2 ст. 258 "Терористичний акт" КК України", - зазначили у поліції. 

Українська правда

Теми: ДонбасАТОжертвизброя
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