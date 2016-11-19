У Пітері пройшли одиночні пікети на підтримку кримських татар

У Санкт-Петербурзі 18 листопада відбулася серія одиночних пікетів на підтримку кримських татар.

Як повідомили організатори, це початок безстрокової акції, яка буде проводитися в місті щомісяця, пише "Крим.Реаліі".

Ініціаторами виступила група громадських активістів з різних демократичних партій і рухів, повідомляється на сторінці організації "Солідарність Санкт-Петербурга" в Facebook.

"Акцію ми назвали "Стратегія 18", адже саме 18 травня 1944 року почалася депортація цього народу з території півострова. Ми переконані, як і міжнародне співтовариство, що Крим варто розглядати з точки зору окупованих територій. А причина репресій кримських татар - це їхнє колективне неприйняття окупації півострова", - заявила співголова організації Ольга Смирнова.

Організатори кажуть, що останнім часом російські силові відомства в Санкт-Петербурзі до одиночних пікетів ставляться лояльно, проте скільки триватиме "оксамитовий сезон", пророкувати не беруться.

Як відомо, після анексії Криму Росією кримські татари не визнали російську владу на території півострова, що викликало істотний тиск з боку нинішньої влади Криму і російських силових відомств.

У Криму триває ряд судових розглядів, проходять обшуки в будинках і затримання представників кримськотатарського народу.