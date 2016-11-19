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На кордоні з Угорщиною побудують новий пункт пропуску

Субота, 19 листопада 2016, 15:06

На угорсько-українському кордоні побудують новий пункт пропуску "Дийда – Берегдароц", що з'єднає угорський автобан М-3 і трасу "Чоп-Київ".

Таке рішення було прийнято під час візиту міністра інфраструктури Володимира Омеляна на Закарпаття, повідомляється в суботу на сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Пункт пропуску буде побудовано поблизу с.Дийда Берегівського району.

Українська ділянка дороги до с.Дийда буде побудована за кошти уряду Угорщини, які будуть надані Україні в рамках кредитної угоди.

"Міністерство інфраструктури України отримало від уряду повноваження підписати договір на кредитну угоду в сумі 50 мільйонів євро. Цих коштів вистачить і на будівництво під’їзної дороги до с.Дийда, і на будівництво Берегівської об’їзної дороги", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, практично весь вантажний автотранспортний потік з України в Угорщину буде направлено через новий КПП, зазначено на сайті.

Очікується, що остаточні рішення щодо будівництва нового транспортного коридору будуть прийняті наступного тижня під час офіційного візиту прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Будапешта й переговорів із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

В ході візиту на Закарпаття Омелян також оглянув міжнародний аеропорт "Ужгород", у якому триває реконструкція.

"Попередньо домовлено, що аеропорт відновить свою роботу в повноцінному режимі навесні наступного року", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

Теми: Закарпаття
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