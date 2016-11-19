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СБУ звільнила будівлю Харківської ОДА від "диверсантів"

Субота, 19 листопада 2016, 15:27
СБУ звільнила будівлю Харківської ОДА від диверсантів

Під час всеукраїнських контрдиверсійних навчань у суботу СБУ звільнила будівлю Харківської ОДА, що була захоплена умовною диверсійно-терористичною групою.

 
Всі фото прес-служби СБУ

Як повідомляє прес-служба СБУ, звільнення держустанови проводилися бійцями спецпідрозділів СБУ, МВС та Нацгвардії. Операція була виконана "на відмінно".

 

"Внаслідок швидких та злагоджених дій спецпідрозділів із застосуванням бронетехніки та при підтримці авіації ЗСУ диверсійна група була нейтралізована", - йдеться в повідомленні.

 

Керівник контрдиверсійної операції - начальник Управління СБ України в Харківській області полковник Едуард Кріцин зауважив, що навчання були динамічними та включали у себе імітацію реальних диверсій.

Раніше на Харківщині завершилася перша фаза всеукраїнських контрдиверсійних навчань.

 

Українська правда

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Теми: ХарківСБУ
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