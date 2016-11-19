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Порошенко нагородив загиблих і поранених військових

Субота, 19 листопада 2016, 16:03

Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами 16 військових ЗСУ, з них 13 посмертно.

Як повідомляє прес-служба президента, він також відзначив нагородою капрала Національної поліції.

Представлені до нагороди бійці загинули чи отримали поранення під час бойових дій влітку і восени цього року в районі Авдіївки, Зайцевого, Золотого. Серед військових ЗСУ службовці 81-ї аеромобільної та 93 механізованої бригад.

Військовослужбовці відзначені орденом Богдана Хмельницького III ступеня, орденом "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медаллю "Захиснику Вітчизни".

Українська правда

Теми: ПорошенкоЗбройні силиАТО
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