У Києві створили Духовне управління мусульман Криму

У Києві пройшов з'їзд делегатів кримськотатарських мусульманських організацій, в ході якого на материковій Україні було створено Духовне управління мусульман Криму.

Про це повідомляє видання "15 минут" з посиланням на кореспондента ATR.

На з'їзді були присутні 40 представників з 14 різних кримськотатарських мусульманських організацій України (Херсонська область, Київ, Львів, Вінниця), а також представники Меджлісу і Курултаю кримськотатарського народу.

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Ключовим стало питання створення єдиного мусульманського центру - Муфтіяту. Дану ідею підтримали одноголосно.

Передбачається, що створена організація сприятиме об'єднанню та взаємодії всіх кримськотатарських мусульман на материковій Україні.

Муфтієм обрали Айдера Рустамова. За його кандидатуру проголосували 38 делегатів з'їзду мусульманських організацій. Айдер бей представлятиме мусульман Криму, кримських татар, які вимушено залишили захоплений Крим.

Також була створена Рада Улемів - вищі релігійні збори - координаційний і контролюючий орган Муфтіяту. До Ради увійшли 11 осіб: 9 осіб - люди, які мають мусульманську релігійну освіту. Крім того, до Ради увійдуть ще 2 людей - з числа членів Меджлісу або ветеранів кримськотатарського національного руху.

Головою Ради обрано Сулеймана Хайрулаєва.

Духовне управління мусульман Криму, розташоване в Сімферополі, після анексії півострова опинилося під контролем окупаційних властей і ФСБ РФ. А муфтій Еміралі Аблаєв був виключений зі складу Меджлісу кримськотатарського народу.