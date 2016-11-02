Парубій хоче забрати півзарплати не тільки у нардепів-прогульників

Спікер парламенту Андрій Парубій обіцяє якомога швидше поставити на голосування зареєстрований у вівторок законопроект про штрафи за прогули нардепів, а також за неголосування.

Про це він сказав під час засідання Верховної Ради у відповідь на виступ народного депутата Вікторії Пташник (позафракційна, міжфракційне об’єднання "Єврооптимісти").

Пташник зазначила, що у вівторок "Єврооптимісти" зареєстрували законопроект, яким пропонується карати депутатів, які не ходять на засідання парламенту або ж присутні в Раді, але не голосують.

"Адже ми хочемо запровадити відповідальність народних депутатів за те, що вони не ходять на засідання Верховної Ради, на засідання комітетів, через що немає кворуму, не голосують, перебуваючи у сесійній залі, навіть не обирають опцію "Проти, за, утримався", - пояснила Пташник.

За її словами, пропонується за пропуск засідань стягувати не менше ніж 50% заробітної плати.

Спікер Парубій підтримав цю ініціативу.

"Повністю підтримую. Більше того, це я дав доручення апарату розробити цей законопроект. Я зроблю усе можливе, щоб цей законопроект, як тільки він пройде комітет, опинився на розгляді", - сказав він.

Парубій наголосив, що йдеться не лише про позбавлення частини зарплатні, але й також про накладення штрафів на депутатів, які прогулюють, або ж не голосують.

"Я впевнений, що ми проголосуємо, щоб не тільки знімалася частина зарплати, а й будуть штрафні санкції за те, що депутат немає в сесійній залі і за те, що він не голосує", - сказав він.

Тетяна Кусок, УП