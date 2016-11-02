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У Раду внесли пропозицію не платити зарплати прогульникам

Середа, 2 листопада 2016, 07:54

У Верховній Раді зареєстровано проект закону, який передбачає зняття заробітної плати з народного депутата за прогули та порушення регламенту.

Відповідний законопроект №5328 внесла до парламенту 1 листопада група депутатів.

Депутат Владислав Голуб зазначив у Facebook, що український народ "не повинен утримувати депутатів, які не ходять на сесії, не беруть участь у засіданні комітетів, не голосують, голосують за інших".

А депутат Олександр Черненко додав: "Попередні розрахунки показали, що при такій відвідуваності пленарних засідань, як є зараз, навіть після підвищення заробітної плати депутатам, коштів витрачалося б менше ніж зараз".

"Тобто у разі прийняття цього законопроекту, навіть при підвищенні зарплати вдвічі, була б економія для бюджету. Або дисципліна стала б кращою. Що теж непогано", – додав він.

"Будемо просувати цей законопроект навіть після того, як відмовилися піднімати зарплати", – пообіцяв Черненко.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазарплати
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